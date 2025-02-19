FiyatlarBölümler
AIA
AIA: iShares Asia 50 ETF

92.51 USD 0.77 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIA fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.44 ve Yüksek fiyatı olarak 92.90 aralığında işlem gördü.

iShares Asia 50 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
92.44 92.90
Yıllık aralık
59.91 93.91
Önceki kapanış
93.28
Açılış
92.69
Satış
92.51
Alış
92.81
Düşük
92.44
Yüksek
92.90
Hacim
160
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
10.00%
6 aylık değişim
27.67%
Yıllık değişim
27.28%
21 Eylül, Pazar