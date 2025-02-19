CotizacionesSecciones
Divisas / AIA
Volver a Acciones

AIA: iShares Asia 50 ETF

93.52 USD 0.62 (0.67%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AIA de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.86, mientras que el máximo ha alcanzado 93.91.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Asia 50 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIA News

Rango diario
92.86 93.91
Rango anual
59.91 93.91
Cierres anteriores
92.90
Open
93.67
Bid
93.52
Ask
93.82
Low
92.86
High
93.91
Volumen
383
Cambio diario
0.67%
Cambio mensual
11.20%
Cambio a 6 meses
29.06%
Cambio anual
28.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B