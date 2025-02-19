QuotazioniSezioni
Valute / AIA
Tornare a Azioni

AIA: iShares Asia 50 ETF

92.51 USD 0.77 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIA ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.44 e ad un massimo di 92.90.

Segui le dinamiche di iShares Asia 50 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIA News

Intervallo Giornaliero
92.44 92.90
Intervallo Annuale
59.91 93.91
Chiusura Precedente
93.28
Apertura
92.69
Bid
92.51
Ask
92.81
Minimo
92.44
Massimo
92.90
Volume
160
Variazione giornaliera
-0.83%
Variazione Mensile
10.00%
Variazione Semestrale
27.67%
Variazione Annuale
27.28%
21 settembre, domenica