AIA: iShares Asia 50 ETF
92.51 USD 0.77 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIA ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.44 e ad un massimo di 92.90.
Segui le dinamiche di iShares Asia 50 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AIA News
Intervallo Giornaliero
92.44 92.90
Intervallo Annuale
59.91 93.91
- Chiusura Precedente
- 93.28
- Apertura
- 92.69
- Bid
- 92.51
- Ask
- 92.81
- Minimo
- 92.44
- Massimo
- 92.90
- Volume
- 160
- Variazione giornaliera
- -0.83%
- Variazione Mensile
- 10.00%
- Variazione Semestrale
- 27.67%
- Variazione Annuale
- 27.28%
21 settembre, domenica