Währungen / AIA
AIA: iShares Asia 50 ETF
92.64 USD 0.64 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIA hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.44 bis zu einem Hoch von 92.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Asia 50 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIA News
- Global Economic Outlook: September 2025
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- Asia ETF (AIA) Hits New 52-Week High
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- AIA ETF: Not The Best Time To Make Concentrated Bets On Larger Asian Markets
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Global Economic Outlook: March 2025
- Trump’s America First Agenda Makes Rheinmetall A Top Pick (OTCMKTS:RNMBF)
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- BNY Mellon International Equity Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:NIEAX)
Tagesspanne
92.44 92.90
Jahresspanne
59.91 93.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 93.28
- Eröffnung
- 92.69
- Bid
- 92.64
- Ask
- 92.94
- Tief
- 92.44
- Hoch
- 92.90
- Volumen
- 159
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 10.15%
- 6-Monatsänderung
- 27.85%
- Jahresänderung
- 27.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K