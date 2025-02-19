KurseKategorien
AIA: iShares Asia 50 ETF

92.64 USD 0.64 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIA hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.44 bis zu einem Hoch von 92.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Asia 50 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIA News

Tagesspanne
92.44 92.90
Jahresspanne
59.91 93.91
Vorheriger Schlusskurs
93.28
Eröffnung
92.69
Bid
92.64
Ask
92.94
Tief
92.44
Hoch
92.90
Volumen
159
Tagesänderung
-0.69%
Monatsänderung
10.15%
6-Monatsänderung
27.85%
Jahresänderung
27.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K