AIA: iShares Asia 50 ETF
93.28 USD 0.24 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIAの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり92.52の安値と93.38の高値で取引されました。
iShares Asia 50 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
92.52 93.38
1年のレンジ
59.91 93.91
- 以前の終値
- 93.52
- 始値
- 92.62
- 買値
- 93.28
- 買値
- 93.58
- 安値
- 92.52
- 高値
- 93.38
- 出来高
- 280
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- 10.92%
- 6ヶ月の変化
- 28.73%
- 1年の変化
- 28.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K