通貨 / AIA
AIA: iShares Asia 50 ETF

93.28 USD 0.24 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AIAの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり92.52の安値と93.38の高値で取引されました。

iShares Asia 50 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
92.52 93.38
1年のレンジ
59.91 93.91
以前の終値
93.52
始値
92.62
買値
93.28
買値
93.58
安値
92.52
高値
93.38
出来高
280
1日の変化
-0.26%
1ヶ月の変化
10.92%
6ヶ月の変化
28.73%
1年の変化
28.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K