AIA: iShares Asia 50 ETF

92.51 USD 0.77 (0.83%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIA a changé de -0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 92.44 et à un maximum de 92.90.

Suivez la dynamique iShares Asia 50 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
92.44 92.90
Range Annuel
59.91 93.91
Clôture Précédente
93.28
Ouverture
92.69
Bid
92.51
Ask
92.81
Plus Bas
92.44
Plus Haut
92.90
Volume
160
Changement quotidien
-0.83%
Changement Mensuel
10.00%
Changement à 6 Mois
27.67%
Changement Annuel
27.28%
20 septembre, samedi