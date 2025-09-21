FiyatlarBölümler
Dövizler / AFRIW
AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants

0.6700 USD 0.1100 (19.64%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AFRIW fiyatı bugün 19.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6700 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6700 aralığında işlem gördü.

Forafric Global PLC - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.6700 0.6700
Yıllık aralık
0.1680 1.4400
Önceki kapanış
0.5600
Açılış
0.6700
Satış
0.6700
Alış
0.6730
Düşük
0.6700
Yüksek
0.6700
Hacim
1
Günlük değişim
19.64%
Aylık değişim
-9.43%
6 aylık değişim
3.38%
Yıllık değişim
-44.17%
21 Eylül, Pazar