Dövizler / AFRIW
AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants
0.6700 USD 0.1100 (19.64%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AFRIW fiyatı bugün 19.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6700 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6700 aralığında işlem gördü.
Forafric Global PLC - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.6700 0.6700
Yıllık aralık
0.1680 1.4400
- Önceki kapanış
- 0.5600
- Açılış
- 0.6700
- Satış
- 0.6700
- Alış
- 0.6730
- Düşük
- 0.6700
- Yüksek
- 0.6700
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 19.64%
- Aylık değişim
- -9.43%
- 6 aylık değişim
- 3.38%
- Yıllık değişim
- -44.17%
21 Eylül, Pazar