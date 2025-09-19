Währungen / AFRIW
AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants
0.6700 USD 0.1100 (19.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFRIW hat sich für heute um 19.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6700 bis zu einem Hoch von 0.6700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forafric Global PLC - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.6700 0.6700
Jahresspanne
0.1680 1.4400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5600
- Eröffnung
- 0.6700
- Bid
- 0.6700
- Ask
- 0.6730
- Tief
- 0.6700
- Hoch
- 0.6700
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 19.64%
- Monatsänderung
- -9.43%
- 6-Monatsänderung
- 3.38%
- Jahresänderung
- -44.17%
