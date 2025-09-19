KurseKategorien
AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants

0.6700 USD 0.1100 (19.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFRIW hat sich für heute um 19.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6700 bis zu einem Hoch von 0.6700 gehandelt.

Verfolgen Sie die Forafric Global PLC - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.6700 0.6700
Jahresspanne
0.1680 1.4400
Vorheriger Schlusskurs
0.5600
Eröffnung
0.6700
Bid
0.6700
Ask
0.6730
Tief
0.6700
Hoch
0.6700
Volumen
1
Tagesänderung
19.64%
Monatsänderung
-9.43%
6-Monatsänderung
3.38%
Jahresänderung
-44.17%
