AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants
0.6700 USD 0.1100 (19.64%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFRIW ha avuto una variazione del 19.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6700 e ad un massimo di 0.6700.
Segui le dinamiche di Forafric Global PLC - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.6700 0.6700
Intervallo Annuale
0.1680 1.4400
- Chiusura Precedente
- 0.5600
- Apertura
- 0.6700
- Bid
- 0.6700
- Ask
- 0.6730
- Minimo
- 0.6700
- Massimo
- 0.6700
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 19.64%
- Variazione Mensile
- -9.43%
- Variazione Semestrale
- 3.38%
- Variazione Annuale
- -44.17%
21 settembre, domenica