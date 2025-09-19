通貨 / AFRIW
AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants
0.5600 USD 0.0100 (1.82%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFRIWの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5600の安値と0.6336の高値で取引されました。
Forafric Global PLC - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.5600 0.6336
1年のレンジ
0.1680 1.4400
- 以前の終値
- 0.5500
- 始値
- 0.6336
- 買値
- 0.5600
- 買値
- 0.5630
- 安値
- 0.5600
- 高値
- 0.6336
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 1.82%
- 1ヶ月の変化
- -24.30%
- 6ヶ月の変化
- -13.59%
- 1年の変化
- -53.34%
