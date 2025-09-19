クォートセクション
通貨 / AFRIW
株に戻る

AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants

0.5600 USD 0.0100 (1.82%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFRIWの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5600の安値と0.6336の高値で取引されました。

Forafric Global PLC - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
0.5600 0.6336
1年のレンジ
0.1680 1.4400
以前の終値
0.5500
始値
0.6336
買値
0.5600
買値
0.5630
安値
0.5600
高値
0.6336
出来高
2
1日の変化
1.82%
1ヶ月の変化
-24.30%
6ヶ月の変化
-13.59%
1年の変化
-53.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K