AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants
0.5600 USD 0.0100 (1.82%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFRIW за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5600, а максимальная — 0.6336.
Следите за динамикой Forafric Global PLC - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.5600 0.6336
Годовой диапазон
0.1680 1.4400
- Предыдущее закрытие
- 0.5500
- Open
- 0.6336
- Bid
- 0.5600
- Ask
- 0.5630
- Low
- 0.5600
- High
- 0.6336
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- -24.30%
- 6-месячное изменение
- -13.59%
- Годовое изменение
- -53.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.