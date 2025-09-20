시세섹션
통화 / AFRIW
주식로 돌아가기

AFRIW: Forafric Global PLC - Warrants

0.6700 USD 0.1100 (19.64%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AFRIW 환율이 오늘 19.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.6700이고 고가는 0.6700이었습니다.

Forafric Global PLC - Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.6700 0.6700
년간 변동
0.1680 1.4400
이전 종가
0.5600
시가
0.6700
Bid
0.6700
Ask
0.6730
저가
0.6700
고가
0.6700
볼륨
1
일일 변동
19.64%
월 변동
-9.43%
6개월 변동
3.38%
년간 변동율
-44.17%
20 9월, 토요일