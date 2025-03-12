Dövizler / AEYE
AEYE: AudioEye Inc
13.23 USD 0.40 (2.93%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEYE fiyatı bugün -2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.97 ve Yüksek fiyatı olarak 13.75 aralığında işlem gördü.
AudioEye Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEYE haberleri
- AudioEye (AEYE) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- AudioEye (AEYE) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- AudioEye AEYE Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wall Street Analysts Think AudioEye (AEYE) Is a Good Investment: Is It?
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Misses Q2 Earnings Estimates
- AudioEye (AEYE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- AudioEye (AEYE) Laps the Stock Market: Here's Why
- AudioEye (AEYE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- AudioEye expands EU presence as European Accessibility Act takes effect
- 3 Best Stocks to Buy Now, 4/30/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- AudioEye Eyes EU Growth, But Tariffs And U.S. Spending Pressure May Dampen Spirits (AEYE)
- AudioEye, Inc. (AEYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
12.97 13.75
Yıllık aralık
8.91 34.85
- Önceki kapanış
- 13.63
- Açılış
- 13.67
- Satış
- 13.23
- Alış
- 13.53
- Düşük
- 12.97
- Yüksek
- 13.75
- Hacim
- 393
- Günlük değişim
- -2.93%
- Aylık değişim
- 7.56%
- 6 aylık değişim
- 17.70%
- Yıllık değişim
- -43.10%
21 Eylül, Pazar