Le taux de change de AEYE a changé de -2.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.97 et à un maximum de 13.75.

Suivez la dynamique AudioEye Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.