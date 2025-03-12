QuotazioniSezioni
Valute / AEYE
Tornare a Azioni

AEYE: AudioEye Inc

13.23 USD 0.40 (2.93%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AEYE ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.97 e ad un massimo di 13.75.

Segui le dinamiche di AudioEye Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEYE News

Intervallo Giornaliero
12.97 13.75
Intervallo Annuale
8.91 34.85
Chiusura Precedente
13.63
Apertura
13.67
Bid
13.23
Ask
13.53
Minimo
12.97
Massimo
13.75
Volume
393
Variazione giornaliera
-2.93%
Variazione Mensile
7.56%
Variazione Semestrale
17.70%
Variazione Annuale
-43.10%
21 settembre, domenica