Valute / AEYE
AEYE: AudioEye Inc
13.23 USD 0.40 (2.93%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AEYE ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.97 e ad un massimo di 13.75.
Segui le dinamiche di AudioEye Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.97 13.75
Intervallo Annuale
8.91 34.85
- Chiusura Precedente
- 13.63
- Apertura
- 13.67
- Bid
- 13.23
- Ask
- 13.53
- Minimo
- 12.97
- Massimo
- 13.75
- Volume
- 393
- Variazione giornaliera
- -2.93%
- Variazione Mensile
- 7.56%
- Variazione Semestrale
- 17.70%
- Variazione Annuale
- -43.10%
21 settembre, domenica