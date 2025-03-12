KurseKategorien
Währungen / AEYE
Zurück zum Aktien

AEYE: AudioEye Inc

13.25 USD 0.38 (2.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AEYE hat sich für heute um -2.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.17 bis zu einem Hoch von 13.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die AudioEye Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEYE News

Tagesspanne
13.17 13.75
Jahresspanne
8.91 34.85
Vorheriger Schlusskurs
13.63
Eröffnung
13.67
Bid
13.25
Ask
13.55
Tief
13.17
Hoch
13.75
Volumen
134
Tagesänderung
-2.79%
Monatsänderung
7.72%
6-Monatsänderung
17.88%
Jahresänderung
-43.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K