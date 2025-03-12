Währungen / AEYE
AEYE: AudioEye Inc
13.25 USD 0.38 (2.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEYE hat sich für heute um -2.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.17 bis zu einem Hoch von 13.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die AudioEye Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.17 13.75
Jahresspanne
8.91 34.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.63
- Eröffnung
- 13.67
- Bid
- 13.25
- Ask
- 13.55
- Tief
- 13.17
- Hoch
- 13.75
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- -2.79%
- Monatsänderung
- 7.72%
- 6-Monatsänderung
- 17.88%
- Jahresänderung
- -43.01%
