AEYE: AudioEye Inc
13.59 USD 0.46 (3.50%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AEYE para hoje mudou para 3.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.29 e o mais alto foi 13.69.
Veja a dinâmica do par de moedas AudioEye Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AEYE Notícias
- AudioEye (AEYE) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- AudioEye (AEYE) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- AudioEye AEYE Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wall Street Analysts Think AudioEye (AEYE) Is a Good Investment: Is It?
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Misses Q2 Earnings Estimates
- AudioEye (AEYE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- AudioEye (AEYE) Laps the Stock Market: Here's Why
- AudioEye (AEYE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- AudioEye expands EU presence as European Accessibility Act takes effect
- 3 Best Stocks to Buy Now, 4/30/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- AudioEye Eyes EU Growth, But Tariffs And U.S. Spending Pressure May Dampen Spirits (AEYE)
- AudioEye, Inc. (AEYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
13.29 13.69
Faixa anual
8.91 34.85
- Fechamento anterior
- 13.13
- Open
- 13.29
- Bid
- 13.59
- Ask
- 13.89
- Low
- 13.29
- High
- 13.69
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 3.50%
- Mudança mensal
- 10.49%
- Mudança de 6 meses
- 20.91%
- Mudança anual
- -41.55%
