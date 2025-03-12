Валюты / AEYE
AEYE: AudioEye Inc
13.35 USD 0.06 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEYE за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.14, а максимальная — 13.51.
Следите за динамикой AudioEye Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AEYE
Дневной диапазон
13.14 13.51
Годовой диапазон
8.91 34.85
- Предыдущее закрытие
- 13.29
- Open
- 13.30
- Bid
- 13.35
- Ask
- 13.65
- Low
- 13.14
- High
- 13.51
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 8.54%
- 6-месячное изменение
- 18.77%
- Годовое изменение
- -42.58%
