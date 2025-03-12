货币 / AEYE
AEYE: AudioEye Inc
13.26 USD 0.09 (0.67%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AEYE汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点13.11和高点13.82进行交易。
关注AudioEye Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AEYE新闻
日范围
13.11 13.82
年范围
8.91 34.85
- 前一天收盘价
- 13.35
- 开盘价
- 13.35
- 卖价
- 13.26
- 买价
- 13.56
- 最低价
- 13.11
- 最高价
- 13.82
- 交易量
- 142
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- 7.80%
- 6个月变化
- 17.97%
- 年变化
- -42.97%
