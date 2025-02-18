Dövizler / ADEA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ADEA: Adeia Inc
16.64 USD 0.06 (0.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADEA fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.40 ve Yüksek fiyatı olarak 16.84 aralığında işlem gördü.
Adeia Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADEA haberleri
- Is ADEIA INC (ADEA) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Wall Street Analysts Think Adeia (ADEA) Could Surge 27.58%: Read This Before Placing a Bet
- Adeia Stock: A New Growth Chapter (NASDAQ:ADEA)
- Are Business Services Stocks Lagging ADEIA INC (ADEA) This Year?
- Wall Street Analysts Believe Adeia (ADEA) Could Rally 33.72%: Here's is How to Trade
- Is ADEIA INC (ADEA) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Xperi Q2 2025 slides: Revenue declines 11%, but cash flow turns positive
- Adeia Inc. (ADEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adeia (ADEA) Q2 Net Income Jumps 99%
- Adeia (ADEA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Adeia earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Adeia Q2 2025 slides: Revenue dips to $85.7M while maintaining full-year outlook
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Roth/MKM initiates Adeia stock with Buy rating on IP licensing growth
- Adeia Inc. (ADEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Adeia Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADEA)
Günlük aralık
16.40 16.84
Yıllık aralık
10.59 17.46
- Önceki kapanış
- 16.58
- Açılış
- 16.60
- Satış
- 16.64
- Alış
- 16.94
- Düşük
- 16.40
- Yüksek
- 16.84
- Hacim
- 1.445 K
- Günlük değişim
- 0.36%
- Aylık değişim
- 12.74%
- 6 aylık değişim
- 26.73%
- Yıllık değişim
- 40.78%
21 Eylül, Pazar