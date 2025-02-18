Валюты / ADEA
ADEA: Adeia Inc
15.57 USD 0.07 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADEA за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.20, а максимальная — 15.69.
Следите за динамикой Adeia Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ADEA
Дневной диапазон
15.20 15.69
Годовой диапазон
10.59 17.46
- Предыдущее закрытие
- 15.50
- Open
- 15.39
- Bid
- 15.57
- Ask
- 15.87
- Low
- 15.20
- High
- 15.69
- Объем
- 1.301 K
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 5.49%
- 6-месячное изменение
- 18.58%
- Годовое изменение
- 31.73%
