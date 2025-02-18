Divisas / ADEA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ADEA: Adeia Inc
15.70 USD 0.13 (0.83%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADEA de hoy ha cambiado un 0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.57, mientras que el máximo ha alcanzado 16.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Adeia Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADEA News
- Is ADEIA INC (ADEA) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Wall Street Analysts Think Adeia (ADEA) Could Surge 27.58%: Read This Before Placing a Bet
- Adeia Stock: A New Growth Chapter (NASDAQ:ADEA)
- Are Business Services Stocks Lagging ADEIA INC (ADEA) This Year?
- Wall Street Analysts Believe Adeia (ADEA) Could Rally 33.72%: Here's is How to Trade
- Is ADEIA INC (ADEA) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Xperi Q2 2025 slides: Revenue declines 11%, but cash flow turns positive
- Adeia Inc. (ADEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adeia (ADEA) Q2 Net Income Jumps 99%
- Adeia (ADEA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Adeia earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Adeia Q2 2025 slides: Revenue dips to $85.7M while maintaining full-year outlook
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Roth/MKM initiates Adeia stock with Buy rating on IP licensing growth
- Adeia Inc. (ADEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Adeia Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADEA)
Rango diario
15.57 16.03
Rango anual
10.59 17.46
- Cierres anteriores
- 15.57
- Open
- 15.58
- Bid
- 15.70
- Ask
- 16.00
- Low
- 15.57
- High
- 16.03
- Volumen
- 959
- Cambio diario
- 0.83%
- Cambio mensual
- 6.37%
- Cambio a 6 meses
- 19.57%
- Cambio anual
- 32.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B