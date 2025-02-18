货币 / ADEA
ADEA: Adeia Inc
15.85 USD 0.28 (1.80%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADEA汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点15.75和高点15.88进行交易。
关注Adeia Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
15.75 15.88
年范围
10.59 17.46
- 前一天收盘价
- 15.57
- 开盘价
- 15.75
- 卖价
- 15.85
- 买价
- 16.15
- 最低价
- 15.75
- 最高价
- 15.88
- 交易量
- 64
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- 7.38%
- 6个月变化
- 20.72%
- 年变化
- 34.09%
