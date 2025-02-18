KurseKategorien
ADEA: Adeia Inc

16.58 USD 0.88 (5.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADEA hat sich für heute um 5.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.76 bis zu einem Hoch von 16.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Adeia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.76 16.59
Jahresspanne
10.59 17.46
Vorheriger Schlusskurs
15.70
Eröffnung
15.86
Bid
16.58
Ask
16.88
Tief
15.76
Hoch
16.59
Volumen
1.253 K
Tagesänderung
5.61%
Monatsänderung
12.33%
6-Monatsänderung
26.28%
Jahresänderung
40.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K