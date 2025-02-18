Währungen / ADEA
ADEA: Adeia Inc
16.58 USD 0.88 (5.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADEA hat sich für heute um 5.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.76 bis zu einem Hoch von 16.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adeia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.76 16.59
Jahresspanne
10.59 17.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.70
- Eröffnung
- 15.86
- Bid
- 16.58
- Ask
- 16.88
- Tief
- 15.76
- Hoch
- 16.59
- Volumen
- 1.253 K
- Tagesänderung
- 5.61%
- Monatsänderung
- 12.33%
- 6-Monatsänderung
- 26.28%
- Jahresänderung
- 40.27%
