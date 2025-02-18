QuotazioniSezioni
Valute / ADEA
ADEA: Adeia Inc

16.64 USD 0.06 (0.36%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADEA ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.40 e ad un massimo di 16.84.

Segui le dinamiche di Adeia Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.40 16.84
Intervallo Annuale
10.59 17.46
Chiusura Precedente
16.58
Apertura
16.60
Bid
16.64
Ask
16.94
Minimo
16.40
Massimo
16.84
Volume
1.445 K
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
12.74%
Variazione Semestrale
26.73%
Variazione Annuale
40.78%
20 settembre, sabato