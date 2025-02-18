Valute / ADEA
ADEA: Adeia Inc
16.64 USD 0.06 (0.36%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADEA ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.40 e ad un massimo di 16.84.
Segui le dinamiche di Adeia Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADEA News
Intervallo Giornaliero
16.40 16.84
Intervallo Annuale
10.59 17.46
- Chiusura Precedente
- 16.58
- Apertura
- 16.60
- Bid
- 16.64
- Ask
- 16.94
- Minimo
- 16.40
- Massimo
- 16.84
- Volume
- 1.445 K
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 12.74%
- Variazione Semestrale
- 26.73%
- Variazione Annuale
- 40.78%
20 settembre, sabato