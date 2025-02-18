通貨 / ADEA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADEA: Adeia Inc
16.58 USD 0.88 (5.61%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADEAの今日の為替レートは、5.61%変化しました。日中、通貨は1あたり15.76の安値と16.59の高値で取引されました。
Adeia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADEA News
- Is ADEIA INC (ADEA) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Wall Street Analysts Think Adeia (ADEA) Could Surge 27.58%: Read This Before Placing a Bet
- Adeia Stock: A New Growth Chapter (NASDAQ:ADEA)
- Are Business Services Stocks Lagging ADEIA INC (ADEA) This Year?
- Wall Street Analysts Believe Adeia (ADEA) Could Rally 33.72%: Here's is How to Trade
- Is ADEIA INC (ADEA) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Xperi Q2 2025 slides: Revenue declines 11%, but cash flow turns positive
- Adeia Inc. (ADEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adeia (ADEA) Q2 Net Income Jumps 99%
- Adeia (ADEA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Adeia earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Adeia Q2 2025 slides: Revenue dips to $85.7M while maintaining full-year outlook
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Roth/MKM initiates Adeia stock with Buy rating on IP licensing growth
- Adeia Inc. (ADEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Adeia Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADEA)
1日のレンジ
15.76 16.59
1年のレンジ
10.59 17.46
- 以前の終値
- 15.70
- 始値
- 15.86
- 買値
- 16.58
- 買値
- 16.88
- 安値
- 15.76
- 高値
- 16.59
- 出来高
- 1.253 K
- 1日の変化
- 5.61%
- 1ヶ月の変化
- 12.33%
- 6ヶ月の変化
- 26.28%
- 1年の変化
- 40.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K