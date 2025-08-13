FiyatlarBölümler
ACGL: Arch Capital Group Ltd

88.40 USD 0.21 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACGL fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.27 ve Yüksek fiyatı olarak 89.01 aralığında işlem gördü.

Arch Capital Group Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
88.27 89.01
Yıllık aralık
82.49 116.47
Önceki kapanış
88.19
Açılış
88.85
Satış
88.40
Alış
88.70
Düşük
88.27
Yüksek
89.01
Hacim
5.294 K
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
-3.64%
6 aylık değişim
-8.21%
Yıllık değişim
-20.73%
