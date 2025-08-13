Moedas / ACGL
ACGL: Arch Capital Group Ltd
87.35 USD 0.03 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACGL para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 87.11 e o mais alto foi 88.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Arch Capital Group Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ACGL Notícias
- Arch Capital is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- Arch Capital na conferência do Bank of America: revelações estratégicas
- Arch Capital Group (ACGL) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- FAF Boosts Shareholders' Value Via Dividend Hike, Shares Rise
- Arch Capital Group (ACGL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Arch Capital Group adds $2 billion to share repurchase program
- Arch Capital Group increases share repurchase authorization by $2 billion
- Arch Capital Stock: Attractive Even With Slowing Premium Inflation (NASDAQ:ACGL)
- NMI Holdings Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- Why Is Arch Capital (ACGL) Up 7.1% Since Last Earnings Report?
- KNSL Dips 2.1% YTD, Trades at Premium: How to Play the Stock?
- TRV Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- If You Invested $1000 in Arch Capital Group a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- MCY Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: What's Next?
- Arch Capital Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- PLMR Rallies 29.6% in a Year: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Arch Capital stock price target raised to $103 from $102 at KBW
- CNA Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
Faixa diária
87.11 88.03
Faixa anual
82.49 116.47
- Fechamento anterior
- 87.38
- Open
- 87.31
- Bid
- 87.35
- Ask
- 87.65
- Low
- 87.11
- High
- 88.03
- Volume
- 6.918 K
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- -4.79%
- Mudança de 6 meses
- -9.30%
- Mudança anual
- -21.67%
