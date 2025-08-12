Валюты / ACGL
ACGL: Arch Capital Group Ltd
87.38 USD 2.48 (2.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACGL за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.20, а максимальная — 89.23.
Следите за динамикой Arch Capital Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACGL
Дневной диапазон
87.20 89.23
Годовой диапазон
82.49 116.47
- Предыдущее закрытие
- 89.86
- Open
- 88.96
- Bid
- 87.38
- Ask
- 87.68
- Low
- 87.20
- High
- 89.23
- Объем
- 6.325 K
- Дневное изменение
- -2.76%
- Месячное изменение
- -4.75%
- 6-месячное изменение
- -9.27%
- Годовое изменение
- -21.65%
