AC: Associated Capital Group Inc

31.32 USD 2.32 (6.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AC fiyatı bugün -6.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.25 ve Yüksek fiyatı olarak 32.54 aralığında işlem gördü.

Associated Capital Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
30.25 32.54
Yıllık aralık
29.18 43.85
Önceki kapanış
33.64
Açılış
32.54
Satış
31.32
Alış
31.62
Düşük
30.25
Yüksek
32.54
Hacim
64
Günlük değişim
-6.90%
Aylık değişim
-5.41%
6 aylık değişim
-17.36%
Yıllık değişim
-11.30%
21 Eylül, Pazar