Dövizler / AC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AC: Associated Capital Group Inc
31.32 USD 2.32 (6.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AC fiyatı bugün -6.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.25 ve Yüksek fiyatı olarak 32.54 aralığında işlem gördü.
Associated Capital Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
AC haberleri
- CN eski LOGISTEC CEO’su Madeleine Paquin’i yönetim kuruluna atadı
- Air Canada says flight attendants’ union requested cancellation of mediation
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.05%
- Air Canada flight attendants wrap up voting on wage agreement
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 1.02%
- Associated Capital to delist from NYSE, move to OTCQX today
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 1.50%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.27%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.75%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.62%
- Raymond James lowers Air Canada stock price target to C$25 due to strike impact
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Month - Associated Cap Gr (NYSE:AC), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Exclusive-Air Canada labor deal faces fierce opposition over wages, vote could fail
- Analysis-Air Canada union’s defiance of Canadian government order could embolden workers
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.76%
- Air Canada price target lowered to C$28 by BMO Capital on strike impact
- Air Canada set to resume flights as cabin crew return to work
- TSX seen lower following weaker global sentiment; Fed minutes in focus
- Air Canada to restart flights after disruption
- Analysis-Air Canada labor deal may reshape pay for North American airline crews
- Air Canada’s rating outlook changed to stable from positive by Moody’s
- Air Canada, flight attendants’ union reach tentative agreement
- Air Canada strike ends as union reaches tentative agreement
- UBS upgrades Arca Continental stock to Buy on growth outlook
Günlük aralık
30.25 32.54
Yıllık aralık
29.18 43.85
- Önceki kapanış
- 33.64
- Açılış
- 32.54
- Satış
- 31.32
- Alış
- 31.62
- Düşük
- 30.25
- Yüksek
- 32.54
- Hacim
- 64
- Günlük değişim
- -6.90%
- Aylık değişim
- -5.41%
- 6 aylık değişim
- -17.36%
- Yıllık değişim
- -11.30%
21 Eylül, Pazar