通貨 / AC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AC: Associated Capital Group Inc
31.32 USD 2.32 (6.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACの今日の為替レートは、-6.90%変化しました。日中、通貨は1あたり30.25の安値と32.54の高値で取引されました。
Associated Capital Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
AC News
- CNがLOGISTEC元CEOのマドレーヌ・パカンを取締役に任命
- Air Canada says flight attendants’ union requested cancellation of mediation
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.05%
- Air Canada flight attendants wrap up voting on wage agreement
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 1.02%
- Associated Capital to delist from NYSE, move to OTCQX today
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 1.50%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.27%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.75%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.62%
- Raymond James lowers Air Canada stock price target to C$25 due to strike impact
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Month - Associated Cap Gr (NYSE:AC), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Exclusive-Air Canada labor deal faces fierce opposition over wages, vote could fail
- Analysis-Air Canada union’s defiance of Canadian government order could embolden workers
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.76%
- Air Canada price target lowered to C$28 by BMO Capital on strike impact
- Air Canada set to resume flights as cabin crew return to work
- TSX seen lower following weaker global sentiment; Fed minutes in focus
- Air Canada to restart flights after disruption
- Analysis-Air Canada labor deal may reshape pay for North American airline crews
- Air Canada’s rating outlook changed to stable from positive by Moody’s
- Air Canada, flight attendants’ union reach tentative agreement
- Air Canada strike ends as union reaches tentative agreement
- UBS upgrades Arca Continental stock to Buy on growth outlook
1日のレンジ
30.25 32.54
1年のレンジ
29.18 43.85
- 以前の終値
- 33.64
- 始値
- 32.54
- 買値
- 31.32
- 買値
- 31.62
- 安値
- 30.25
- 高値
- 32.54
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- -6.90%
- 1ヶ月の変化
- -5.41%
- 6ヶ月の変化
- -17.36%
- 1年の変化
- -11.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K