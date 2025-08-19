KurseKategorien
Währungen / AC
AC: Associated Capital Group Inc

31.32 USD 2.32 (6.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AC hat sich für heute um -6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.25 bis zu einem Hoch von 32.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Associated Capital Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.25 32.54
Jahresspanne
29.18 43.85
Vorheriger Schlusskurs
33.64
Eröffnung
32.54
Bid
31.32
Ask
31.62
Tief
30.25
Hoch
32.54
Volumen
64
Tagesänderung
-6.90%
Monatsänderung
-5.41%
6-Monatsänderung
-17.36%
Jahresänderung
-11.30%
