AC: Associated Capital Group Inc
31.32 USD 2.32 (6.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AC hat sich für heute um -6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.25 bis zu einem Hoch von 32.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Associated Capital Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
30.25 32.54
Jahresspanne
29.18 43.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.64
- Eröffnung
- 32.54
- Bid
- 31.32
- Ask
- 31.62
- Tief
- 30.25
- Hoch
- 32.54
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -6.90%
- Monatsänderung
- -5.41%
- 6-Monatsänderung
- -17.36%
- Jahresänderung
- -11.30%
