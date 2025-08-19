Валюты / AC
AC: Associated Capital Group Inc
31.32 USD 2.32 (6.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AC за сегодня изменился на -6.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.25, а максимальная — 32.54.
Следите за динамикой Associated Capital Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AC
Дневной диапазон
30.25 32.54
Годовой диапазон
29.18 43.85
- Предыдущее закрытие
- 33.64
- Open
- 32.54
- Bid
- 31.32
- Ask
- 31.62
- Low
- 30.25
- High
- 32.54
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -6.90%
- Месячное изменение
- -5.41%
- 6-месячное изменение
- -17.36%
- Годовое изменение
- -11.30%
