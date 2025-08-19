Moedas / AC
AC: Associated Capital Group Inc
31.32 USD 2.32 (6.90%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AC para hoje mudou para -6.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.25 e o mais alto foi 32.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Associated Capital Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AC Notícias
Faixa diária
30.25 32.54
Faixa anual
29.18 43.85
- Fechamento anterior
- 33.64
- Open
- 32.54
- Bid
- 31.32
- Ask
- 31.62
- Low
- 30.25
- High
- 32.54
- Volume
- 64
- Mudança diária
- -6.90%
- Mudança mensal
- -5.41%
- Mudança de 6 meses
- -17.36%
- Mudança anual
- -11.30%
