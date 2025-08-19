QuotazioniSezioni
Valute / AC
Tornare a Azioni

AC: Associated Capital Group Inc

31.32 USD 2.32 (6.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AC ha avuto una variazione del -6.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.25 e ad un massimo di 32.54.

Segui le dinamiche di Associated Capital Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AC News

Intervallo Giornaliero
30.25 32.54
Intervallo Annuale
29.18 43.85
Chiusura Precedente
33.64
Apertura
32.54
Bid
31.32
Ask
31.62
Minimo
30.25
Massimo
32.54
Volume
64
Variazione giornaliera
-6.90%
Variazione Mensile
-5.41%
Variazione Semestrale
-17.36%
Variazione Annuale
-11.30%
20 settembre, sabato