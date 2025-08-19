Valute / AC
AC: Associated Capital Group Inc
31.32 USD 2.32 (6.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AC ha avuto una variazione del -6.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.25 e ad un massimo di 32.54.
Segui le dinamiche di Associated Capital Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
30.25 32.54
Intervallo Annuale
29.18 43.85
- Chiusura Precedente
- 33.64
- Apertura
- 32.54
- Bid
- 31.32
- Ask
- 31.62
- Minimo
- 30.25
- Massimo
- 32.54
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -6.90%
- Variazione Mensile
- -5.41%
- Variazione Semestrale
- -17.36%
- Variazione Annuale
- -11.30%
20 settembre, sabato