시세섹션
통화 / AC
주식로 돌아가기

AC: Associated Capital Group Inc

31.32 USD 2.32 (6.90%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AC 환율이 오늘 -6.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.25이고 고가는 32.54이었습니다.

Associated Capital Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AC News

일일 변동 비율
30.25 32.54
년간 변동
29.18 43.85
이전 종가
33.64
시가
32.54
Bid
31.32
Ask
31.62
저가
30.25
고가
32.54
볼륨
64
일일 변동
-6.90%
월 변동
-5.41%
6개월 변동
-17.36%
년간 변동율
-11.30%
20 9월, 토요일