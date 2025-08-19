통화 / AC
AC: Associated Capital Group Inc
31.32 USD 2.32 (6.90%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AC 환율이 오늘 -6.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.25이고 고가는 32.54이었습니다.
Associated Capital Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AC News
일일 변동 비율
30.25 32.54
년간 변동
29.18 43.85
- 이전 종가
- 33.64
- 시가
- 32.54
- Bid
- 31.32
- Ask
- 31.62
- 저가
- 30.25
- 고가
- 32.54
- 볼륨
- 64
- 일일 변동
- -6.90%
- 월 변동
- -5.41%
- 6개월 변동
- -17.36%
- 년간 변동율
- -11.30%
20 9월, 토요일