CHFDKK fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.97199 ve Yüksek fiyatı olarak 7.99431 aralığında işlem gördü.

Swiss Franc vs Danish Krona hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.