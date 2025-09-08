Валюты / CHFDKK
CHFDKK: Swiss Franc vs Danish Krona
8.00705 DKK 0.00401 (0.05%)
Сектор: Валюта Базовая: Swiss Franc Валюта прибыли: Danish Krone
Курс CHFDKK за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.99160, а максимальная — 8.01430.
Следите за динамикой Swiss Franc vs Danish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.99160 8.01430
Годовой диапазон
7.72011 8.10006
- Предыдущее закрытие
- 8.0030 4
- Open
- 7.9922 3
- Bid
- 8.0070 5
- Ask
- 8.0073 5
- Low
- 7.9916 0
- High
- 8.0143 0
- Объем
- 24.745 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 2.78%
- Годовое изменение
- 1.23%
17 сентября, среда