КотировкиРазделы
Валюты / CHFDKK
Назад в Валюты

CHFDKK: Swiss Franc vs Danish Krona

8.00705 DKK 0.00401 (0.05%)
Сектор: Валюта Базовая: Swiss Franc Валюта прибыли: Danish Krone

Курс CHFDKK за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.99160, а максимальная — 8.01430.

Следите за динамикой Swiss Franc vs Danish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CHFDKK

Дневной диапазон
7.99160 8.01430
Годовой диапазон
7.72011 8.10006
Предыдущее закрытие
8.0030 4
Open
7.9922 3
Bid
8.0070 5
Ask
8.0073 5
Low
7.9916 0
High
8.0143 0
Объем
24.745 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
2.78%
Годовое изменение
1.23%
17 сентября, среда