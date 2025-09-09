CotationsSections
CHFDKK: Swiss Franc vs Danish Krona

7.98505 DKK 0.00234 (0.03%)
Secteur: Devise Base: Swiss Franc Devise de profit: Danish Krone

Le taux de change de CHFDKK a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.97199 et à un maximum de 7.99431.

Suivez la dynamique Swiss Franc vs Danish Krona. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
7.97199 7.99431
Range Annuel
7.72011 8.10006
Clôture Précédente
7.9873 9
Ouverture
7.9762 1
Bid
7.9850 5
Ask
7.9853 5
Plus Bas
7.9719 9
Plus Haut
7.9943 1
Volume
69.521 K
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
0.21%
Changement à 6 Mois
2.49%
Changement Annuel
0.96%
