Devises / CHFDKK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CHFDKK: Swiss Franc vs Danish Krona
7.98505 DKK 0.00234 (0.03%)
Secteur: Devise Base: Swiss Franc Devise de profit: Danish Krone
Le taux de change de CHFDKK a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.97199 et à un maximum de 7.99431.
Suivez la dynamique Swiss Franc vs Danish Krona. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHFDKK Nouvelles
- USD/CHF extends beyond 0.7950 amid generalised Swiss Franc weakness
- USD/CHF clings to gains near 0.7930 as US Dollar trades firmly
- USD/CHF bounces from 14-year lows after Fed rate cut
- USD/CHF trades vulnerably near 0.7860 ahead of Fed’s policy decision
- USD/CHF plunges to 14-year low as Fed easing bets hammer the US Dollar
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- USD/CHF Price Forecast: Drifts towards 0.79509 amid growing bearish traction
- USD/CHF trades flat around 0.7960, investors await Fed’s monetary policy outcome
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF price forecast: Sellers hold control below 20- and 50-day SMAs
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
- USD/CHF remains below 0.8000 as traders await US CPI for fresh cues
- Swiss Franc gains after weak US PPI; SNB’s Schlegel signals cautious stance
- USD/CHF: Near term bounce not ruled out – OCBC
- USD/CHF steady below 0.8000 as markets eye SNB speech, US inflation
- USD/CHF Price Forecast: Steadies near 0.7970 as payroll revision sparks Fed cut bets
- USD/CHF steadies near 0.7940 ahead of US NFP revision
- USD/CHF Forecast 09/09: Weakness Targets 0.79 Support -Video
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- Analyse des Magnificent 7 aujourd'hui, 09/09: IA (graphique)
- USD/CHF nears two-month lows at 0.7910 with US jobs in the spotlight
Range quotidien
7.97199 7.99431
Range Annuel
7.72011 8.10006
- Clôture Précédente
- 7.9873 9
- Ouverture
- 7.9762 1
- Bid
- 7.9850 5
- Ask
- 7.9853 5
- Plus Bas
- 7.9719 9
- Plus Haut
- 7.9943 1
- Volume
- 69.521 K
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- 0.21%
- Changement à 6 Mois
- 2.49%
- Changement Annuel
- 0.96%
20 septembre, samedi