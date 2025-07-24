Dövizler / AXSUSD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AXSUSD: AxieInfinityShards vs USD
2.53 USD 0.02 (0.78%)
Sektör: Kripto para Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AXSUSD fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.39 ve Yüksek fiyatı olarak 2.55 aralığında işlem gördü.
AxieInfinityShards vs USD hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXSUSD haberleri
- AXIS Capital declares $0.44 dividend, approves $400 million buyback
- Ryan Specialty launches $400 million reinsurance vehicle with Flexpoint, Sixth Street
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Is Axis Capital (AXS) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Bharat Electronics stock rating upgraded to Add by Axis Capital
- Axis Capital upgrades Clean Science & Technology stock rating to Buy
- Earnings call transcript: AXIS Capital Q2 2025 earnings beat, stock dips
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Matthew Kirk to be appointed as AXIS Capital’s next CFO
- AXIS Capital launches new multi-line portfolio capacity unit
- Is the Options Market Predicting a Spike in Axis Capital Stock?
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- CNO Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Annuity Collected Premiums
- Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AXIS Capital Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Increase Y/Y
- Axis Capital (AXS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Axis Capital downgrades Sapphire Foods stock on weak Q1 results
Günlük aralık
2.39 2.55
Yıllık aralık
1.92 10.31
- Önceki kapanış
- 2.55
- Açılış
- 2.54
- Satış
- 2.53
- Alış
- 2.83
- Düşük
- 2.39
- Yüksek
- 2.55
- Hacim
- 4.764 K
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- 6.30%
- 6 aylık değişim
- -35.79%
- Yıllık değişim
- -43.90%
21 Eylül, Pazar