Moedas / AXSUSD
AXSUSD: AxieInfinityShards vs USD
2.53 USD 0.02 (0.78%)
Setor: Criptomoeda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AXSUSD para hoje mudou para -0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.39 e o mais alto foi 2.55.
Veja a dinâmica do par de moedas AxieInfinityShards vs USD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AXSUSD Notícias
Faixa diária
2.39 2.55
Faixa anual
1.92 10.31
- Fechamento anterior
- 2.55
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.39
- High
- 2.55
- Volume
- 4.764 K
- Mudança diária
- -0.78%
- Mudança mensal
- 6.30%
- Mudança de 6 meses
- -35.79%
- Mudança anual
- -43.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh