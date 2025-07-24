Valute / AXSUSD
AXSUSD: AxieInfinityShards vs USD
2.53 USD 0.02 (0.78%)
Settore: Criptovaluta Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AXSUSD ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.39 e ad un massimo di 2.55.
Segui le dinamiche di AxieInfinityShards vs USD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AXSUSD News
Intervallo Giornaliero
2.39 2.55
Intervallo Annuale
1.92 10.31
- Chiusura Precedente
- 2.55
- Apertura
- 2.54
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Minimo
- 2.39
- Massimo
- 2.55
- Volume
- 4.764 K
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- 6.30%
- Variazione Semestrale
- -35.79%
- Variazione Annuale
- -43.90%
21 settembre, domenica