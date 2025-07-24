QuotazioniSezioni
AXSUSD: AxieInfinityShards vs USD

2.53 USD 0.02 (0.78%)
Settore: Criptovaluta Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AXSUSD ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.39 e ad un massimo di 2.55.

Segui le dinamiche di AxieInfinityShards vs USD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
2.39 2.55
Intervallo Annuale
1.92 10.31
Chiusura Precedente
2.55
Apertura
2.54
Bid
2.53
Ask
2.83
Minimo
2.39
Massimo
2.55
Volume
4.764 K
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
6.30%
Variazione Semestrale
-35.79%
Variazione Annuale
-43.90%
