Währungen / AXSUSD
AXSUSD: AxieInfinityShards vs USD
2.53 USD 0.02 (0.78%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXSUSD hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.39 bis zu einem Hoch von 2.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die AxieInfinityShards vs USD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AXSUSD News
Tagesspanne
2.39 2.55
Jahresspanne
1.92 10.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.55
- Eröffnung
- 2.54
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Tief
- 2.39
- Hoch
- 2.55
- Volumen
- 4.764 K
- Tagesänderung
- -0.78%
- Monatsänderung
- 6.30%
- 6-Monatsänderung
- -35.79%
- Jahresänderung
- -43.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K