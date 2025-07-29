Divisas / AXSUSD
AXSUSD: AxieInfinityShards vs USD
2.53 USD 0.02 (0.78%)
Sector: Criptodivisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AXSUSD de hoy ha cambiado un -0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.39, mientras que el máximo ha alcanzado 2.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AxieInfinityShards vs USD. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXSUSD News
- AXIS Capital declara dividendo de 0,44 dólares y aprueba recompra de 400 millones
- AXIS Capital declares $0.44 dividend, approves $400 million buyback
- Ryan Specialty launches $400 million reinsurance vehicle with Flexpoint, Sixth Street
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Is Axis Capital (AXS) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Bharat Electronics stock rating upgraded to Add by Axis Capital
- Axis Capital upgrades Clean Science & Technology stock rating to Buy
- Earnings call transcript: AXIS Capital Q2 2025 earnings beat, stock dips
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Matthew Kirk to be appointed as AXIS Capital’s next CFO
- AXIS Capital launches new multi-line portfolio capacity unit
- Is the Options Market Predicting a Spike in Axis Capital Stock?
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- CNO Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Annuity Collected Premiums
- Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AXIS Capital Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Increase Y/Y
- Axis Capital (AXS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
Rango diario
2.39 2.55
Rango anual
1.92 10.31
- Cierres anteriores
- 2.55
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.39
- High
- 2.55
- Volumen
- 4.764 K
- Cambio diario
- -0.78%
- Cambio mensual
- 6.30%
- Cambio a 6 meses
- -35.79%
- Cambio anual
- -43.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B