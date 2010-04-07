Alpha Pulse

🧠 **Alpha Pulse – Indicador com Sinais Inteligentes de Alta Precisão**

O **Alpha Pulse** é um indicador técnico avançado desenvolvido para traders que buscam clareza e assertividade nas suas operações.  
Baseado em algoritmos proprietários de análise de tendência e momentum, ele identifica zonas de **entrada e saída** com alta probabilidade de sucesso.

O indicador exibe **sinais visuais de compra e venda** diretamente no gráfico e pode emitir **alertas sonoros, push e por e-mail**, permitindo que você nunca perca uma oportunidade, mesmo longe da tela.

### ⚙️ Principais recursos
- Sinais automáticos de **Compra (Buy)** e **Venda (Sell)**
- Funciona em **qualquer ativo**: Forex, Criptomoedas, Índices, Commodities e Ações
- Compatível com **todos os timeframes**
- **Alertas personalizáveis** (notificações, som, e-mail)
- Interface limpa e intuitiva, ideal para iniciantes e profissionais
- Ajuste de sensibilidade conforme o estilo de trading (scalping, swing ou position)
- **Não repinta** (No Repaint)

### ⚙️ Parâmetros (Inputs)
- **Signal_Sensitivity** – controla a sensibilidade do algoritmo (valores maiores = menos sinais, mais seletivo)  
- **Trend_Filter** – ativa/desativa o filtro de tendência principal  
- **Alert_OnScreen** – exibe alertas visuais no gráfico  
- **Alert_Sound** – ativa o alerta sonoro  
- **Alert_Push** – envia notificações push para o aplicativo móvel do MetaTrader  
- **Alert_Email** – envia alertas por e-mail configurado na plataforma  
- **Arrow_Size** – define o tamanho das setas de sinal  
- **Color_Buy / Color_Sell** – personaliza as cores das setas e dos alertas  

Esses parâmetros permitem personalizar completamente o comportamento do indicador conforme o estilo do trader.

### 📊 Como usar
1. Adicione o **Alpha Pulse** ao gráfico do ativo desejado.  
2. Ajuste os parâmetros conforme sua estratégia.  
3. Siga os sinais gerados pelo indicador para identificar possíveis pontos de reversão ou continuação de tendência.

O **Alpha Pulse** foi desenvolvido para oferecer **sinais consistentes e confiáveis** em qualquer condição de mercado.

💵 **Preço:** 125 USD

## 🇬🇧 English Description

🧠 **Alpha Pulse – Smart Signal Indicator for Professional Traders**

**Alpha Pulse** is an advanced technical indicator designed for traders who need clarity and accuracy in their trading decisions.  
It uses proprietary trend and momentum algorithms to identify **high-probability entry and exit zones** with impressive consistency.

The indicator provides **clear Buy and Sell signals** directly on the chart and supports **sound, push, and email alerts** so you never miss a trading opportunity.

### ⚙️ Features
- Automatic **Buy** and **Sell** signals  
- Works on **any asset**: Forex, Crypto, Indices, Commodities, and Stocks  
- Compatible with **all timeframes**  
- **Custom alerts** (notification, sound, email)  
- Clean and intuitive interface for both beginners and professionals  
- Adjustable sensitivity for scalping, swing, or position trading  
- **No repaint**

### ⚙️ Input Parameters
- **Signal_Sensitivity** – adjusts how sensitive the indicator is (higher = fewer, stronger signals)  
- **Trend_Filter** – enables/disables main trend filter  
- **Alert_OnScreen** – shows on-screen alerts  
- **Alert_Sound** – enables sound notifications  
- **Alert_Push** – sends push notifications to the MetaTrader mobile app  
- **Alert_Email** – sends alerts via email  
- **Arrow_Size** – sets the size of the signal arrows  
- **Color_Buy / Color_Sell** – customize the color of Buy/Sell signals  

These parameters allow complete customization of the indicator according to your trading style.

### 📊 How to Use
1. Attach **Alpha Pulse** to your desired chart.  
2. Adjust the input parameters as needed.  
3. Follow the generated signals to identify potential reversals or trend continuations.

**Alpha Pulse** delivers consistent and reliable signals under all market conditions.

💵 **Price:** 125 USD

### ⚠️ Aviso / Disclaimer
O **Alpha Pulse** é uma ferramenta de análise técnica e não garante resultados financeiros.  
Negociar nos mercados financeiros envolve risco e pode resultar em perda total do capital investido.  
Use este indicador como suporte para sua própria análise e gerenciamento de risco.  
O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas decorrentes do uso deste produto.

### ⚠️ Disclaimer (English)
**Alpha Pulse** is a technical analysis tool and does not guarantee any financial results.  
Trading in financial markets involves risk and may result in the loss of all invested capital.  
Use this indicator as a supporting tool for your own analysis and risk management.  
The developer is not responsible for any losses resulting from the use of this product.

