🧠 **Alpha Pulse – Indicador com Sinais Inteligentes de Alta Precisão**





O **Alpha Pulse** é um indicador técnico avançado desenvolvido para traders que buscam clareza e assertividade nas suas operações.

Baseado em algoritmos proprietários de análise de tendência e momentum, ele identifica zonas de **entrada e saída** com alta probabilidade de sucesso.





O indicador exibe **sinais visuais de compra e venda** diretamente no gráfico e pode emitir **alertas sonoros, push e por e-mail**, permitindo que você nunca perca uma oportunidade, mesmo longe da tela.





---





### ⚙️ Principais recursos

- Sinais automáticos de **Compra (Buy)** e **Venda (Sell)**

- Funciona em **qualquer ativo**: Forex, Criptomoedas, Índices, Commodities e Ações

- Compatível com **todos os timeframes**

- **Alertas personalizáveis** (notificações, som, e-mail)

- Interface limpa e intuitiva, ideal para iniciantes e profissionais

- Ajuste de sensibilidade conforme o estilo de trading (scalping, swing ou position)

- **Não repinta** (No Repaint)





---





### ⚙️ Parâmetros (Inputs)

- **Signal_Sensitivity** – controla a sensibilidade do algoritmo (valores maiores = menos sinais, mais seletivo)

- **Trend_Filter** – ativa/desativa o filtro de tendência principal

- **Alert_OnScreen** – exibe alertas visuais no gráfico

- **Alert_Sound** – ativa o alerta sonoro

- **Alert_Push** – envia notificações push para o aplicativo móvel do MetaTrader

- **Alert_Email** – envia alertas por e-mail configurado na plataforma

- **Arrow_Size** – define o tamanho das setas de sinal

- **Color_Buy / Color_Sell** – personaliza as cores das setas e dos alertas





Esses parâmetros permitem personalizar completamente o comportamento do indicador conforme o estilo do trader.





---





### 📊 Como usar

1. Adicione o **Alpha Pulse** ao gráfico do ativo desejado.

2. Ajuste os parâmetros conforme sua estratégia.

3. Siga os sinais gerados pelo indicador para identificar possíveis pontos de reversão ou continuação de tendência.





O **Alpha Pulse** foi desenvolvido para oferecer **sinais consistentes e confiáveis** em qualquer condição de mercado.





💵 **Preço:** 125 USD





---





## 🇬🇧 English Description





🧠 **Alpha Pulse – Smart Signal Indicator for Professional Traders**





**Alpha Pulse** is an advanced technical indicator designed for traders who need clarity and accuracy in their trading decisions.

It uses proprietary trend and momentum algorithms to identify **high-probability entry and exit zones** with impressive consistency.





The indicator provides **clear Buy and Sell signals** directly on the chart and supports **sound, push, and email alerts** so you never miss a trading opportunity.





---





### ⚙️ Features

- Automatic **Buy** and **Sell** signals

- Works on **any asset**: Forex, Crypto, Indices, Commodities, and Stocks

- Compatible with **all timeframes**

- **Custom alerts** (notification, sound, email)

- Clean and intuitive interface for both beginners and professionals

- Adjustable sensitivity for scalping, swing, or position trading

- **No repaint**





---





### ⚙️ Input Parameters

- **Signal_Sensitivity** – adjusts how sensitive the indicator is (higher = fewer, stronger signals)

- **Trend_Filter** – enables/disables main trend filter

- **Alert_OnScreen** – shows on-screen alerts

- **Alert_Sound** – enables sound notifications

- **Alert_Push** – sends push notifications to the MetaTrader mobile app

- **Alert_Email** – sends alerts via email

- **Arrow_Size** – sets the size of the signal arrows

- **Color_Buy / Color_Sell** – customize the color of Buy/Sell signals





These parameters allow complete customization of the indicator according to your trading style.





---





### 📊 How to Use

1. Attach **Alpha Pulse** to your desired chart.

2. Adjust the input parameters as needed.

3. Follow the generated signals to identify potential reversals or trend continuations.





**Alpha Pulse** delivers consistent and reliable signals under all market conditions.





💵 **Price:** 125 USD





---





### ⚠️ Aviso / Disclaimer

O **Alpha Pulse** é uma ferramenta de análise técnica e não garante resultados financeiros.

Negociar nos mercados financeiros envolve risco e pode resultar em perda total do capital investido.

Use este indicador como suporte para sua própria análise e gerenciamento de risco.

O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas decorrentes do uso deste produto.





---





### ⚠️ Disclaimer (English)

**Alpha Pulse** is a technical analysis tool and does not guarantee any financial results.

Trading in financial markets involves risk and may result in the loss of all invested capital.

Use this indicator as a supporting tool for your own analysis and risk management.

The developer is not responsible for any losses resulting from the use of this product.





---





