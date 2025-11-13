Alpha Pulse
- Indicatori
- Rogerio Amaral De Godoy
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🧠 **Alpha Pulse – Indicador com Sinais Inteligentes de Alta Precisão**
O **Alpha Pulse** é um indicador técnico avançado desenvolvido para traders que buscam clareza e assertividade nas suas operações.
Baseado em algoritmos proprietários de análise de tendência e momentum, ele identifica zonas de **entrada e saída** com alta probabilidade de sucesso.
O indicador exibe **sinais visuais de compra e venda** diretamente no gráfico e pode emitir **alertas sonoros, push e por e-mail**, permitindo que você nunca perca uma oportunidade, mesmo longe da tela.
---
### ⚙️ Principais recursos
- Sinais automáticos de **Compra (Buy)** e **Venda (Sell)**
- Funciona em **qualquer ativo**: Forex, Criptomoedas, Índices, Commodities e Ações
- Compatível com **todos os timeframes**
- **Alertas personalizáveis** (notificações, som, e-mail)
- Interface limpa e intuitiva, ideal para iniciantes e profissionais
- Ajuste de sensibilidade conforme o estilo de trading (scalping, swing ou position)
- **Não repinta** (No Repaint)
---
### ⚙️ Parâmetros (Inputs)
- **Signal_Sensitivity** – controla a sensibilidade do algoritmo (valores maiores = menos sinais, mais seletivo)
- **Trend_Filter** – ativa/desativa o filtro de tendência principal
- **Alert_OnScreen** – exibe alertas visuais no gráfico
- **Alert_Sound** – ativa o alerta sonoro
- **Alert_Push** – envia notificações push para o aplicativo móvel do MetaTrader
- **Alert_Email** – envia alertas por e-mail configurado na plataforma
- **Arrow_Size** – define o tamanho das setas de sinal
- **Color_Buy / Color_Sell** – personaliza as cores das setas e dos alertas
Esses parâmetros permitem personalizar completamente o comportamento do indicador conforme o estilo do trader.
---
### 📊 Como usar
1. Adicione o **Alpha Pulse** ao gráfico do ativo desejado.
2. Ajuste os parâmetros conforme sua estratégia.
3. Siga os sinais gerados pelo indicador para identificar possíveis pontos de reversão ou continuação de tendência.
O **Alpha Pulse** foi desenvolvido para oferecer **sinais consistentes e confiáveis** em qualquer condição de mercado.
💵 **Preço:** 125 USD
---
## 🇬🇧 English Description
🧠 **Alpha Pulse – Smart Signal Indicator for Professional Traders**
**Alpha Pulse** is an advanced technical indicator designed for traders who need clarity and accuracy in their trading decisions.
It uses proprietary trend and momentum algorithms to identify **high-probability entry and exit zones** with impressive consistency.
The indicator provides **clear Buy and Sell signals** directly on the chart and supports **sound, push, and email alerts** so you never miss a trading opportunity.
---
### ⚙️ Features
- Automatic **Buy** and **Sell** signals
- Works on **any asset**: Forex, Crypto, Indices, Commodities, and Stocks
- Compatible with **all timeframes**
- **Custom alerts** (notification, sound, email)
- Clean and intuitive interface for both beginners and professionals
- Adjustable sensitivity for scalping, swing, or position trading
- **No repaint**
---
### ⚙️ Input Parameters
- **Signal_Sensitivity** – adjusts how sensitive the indicator is (higher = fewer, stronger signals)
- **Trend_Filter** – enables/disables main trend filter
- **Alert_OnScreen** – shows on-screen alerts
- **Alert_Sound** – enables sound notifications
- **Alert_Push** – sends push notifications to the MetaTrader mobile app
- **Alert_Email** – sends alerts via email
- **Arrow_Size** – sets the size of the signal arrows
- **Color_Buy / Color_Sell** – customize the color of Buy/Sell signals
These parameters allow complete customization of the indicator according to your trading style.
---
### 📊 How to Use
1. Attach **Alpha Pulse** to your desired chart.
2. Adjust the input parameters as needed.
3. Follow the generated signals to identify potential reversals or trend continuations.
**Alpha Pulse** delivers consistent and reliable signals under all market conditions.
💵 **Price:** 125 USD
---
### ⚠️ Aviso / Disclaimer
O **Alpha Pulse** é uma ferramenta de análise técnica e não garante resultados financeiros.
Negociar nos mercados financeiros envolve risco e pode resultar em perda total do capital investido.
Use este indicador como suporte para sua própria análise e gerenciamento de risco.
O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas decorrentes do uso deste produto.
---
### ⚠️ Disclaimer (English)
**Alpha Pulse** is a technical analysis tool and does not guarantee any financial results.
Trading in financial markets involves risk and may result in the loss of all invested capital.
Use this indicator as a supporting tool for your own analysis and risk management.
The developer is not responsible for any losses resulting from the use of this product.
---
### 🔖 Tags / Keywords:

