Largest Volumes and Deltas — это инструмент для MetaTrader 5, который проводит анализ рыночных объемов покупок и продаж в реальном времени и точно определяет сумму и разницу по каждому уровню цены внутри периода выбранного таймфрейма. Инструмент визуализирует ценовые уровни максимальных значений, где рыночная активность была максимальной, давая трейдеру четкое понимание расстановки сил "быков" и "медведей".

Ключевые возможности и преимущества:

💡 Определение максимумов внутри периода таймфрейма:

    Автоматически находит цены внутри каждого периода таймфрейма с максимальной суммой и разницей между объемом рыночных покупок и продаж.

🎯 Интуитивная Визуализация на Графике:
  • Отображает метки (прямоугольники или треугольники) прямо на графике, точно указывая цену, на которой были зафиксированы найденные значения.
  • Цветовая индикация: Зеленый для позитивной разнице (преобладание покупателей), Красный — для негативной разнице (преобладание продавцов), цветом, контрастным фону — для суммы объемов на уровне цены.
  • Настраиваемая глубина истории решает, для скольких последних периодов таймфрейма отображать метки.

📊 Детализированный Комментарий с Аналитической Таблицей:
  • Три режима работы: можно отключить комментарий, показывать данные только для текущего периода таймфрейма или для любого периода под курсором мыши.
  • Полная таблица с разбивкой по всем ценовым уровням показывает: объемы покупки, продажи, суммарный объем и разницу объемов для каждого значения цены.
  • Прокрутка таблицы (клавишами ⬆ ⬇) для просмотра всех данных, если ценовых уровней больше заданного ограничения по количеству строк в таблице.
  • В таблице автоматически выделяется строки с найденным максимальным суммарным объемом символом ∑ и максимальным уровнем разницы объемов покупок и продаж символом ▲ или .

⚙️ Высокая Производительность и Оптимизация:
  • Использует интеллектуальный кэш-буфер данных, что предотвращает повторные тяжелые расчеты при прокрутке истории и обеспечивает быстрый отклик.
  • Экономное использование ресурсов терминала.
Для кого этот индикатор?
  • Для трейдеров, использующих объемный анализ на рынках, позволяющих получать данные рыночных объемов.
  • Для скальперов и дейтрейдеров, которым важно видеть мгновенное соотношение сил.
  • Для всех, кто хочет найти подтверждение своим сделкам в рыночных объемах и определить значимые уровни поддержки и сопротивления.

Основные настройки:

Глубина истории: Количество баров в истории, для которых отображаются метки.
Тип отрисовки меток на графике: Выбор между прямоугольниками и треугольниками и их ширину.
Цвета: Настройка цветов для позитивной и негативной максимальной разницы объемов.

Режим комментария: Полный контроль над отображением информационной таблицы.

Примечание: Вращение колеса мышки от себя позволяет выполнить пересчет и перерисовку маркеров на графике под новый таймфрейм или масштаб графика.


