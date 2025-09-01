RedpillVision

🌟 Vision — L’outil ultime pour trader en toute confiance

Vision est un indicateur complet et intuitif qui combine précision, sécurité et simplicité.
Il a été conçu pour les traders qui veulent :
✅ Identifier rapidement les opportunités les plus claires
✅ Protéger leur capital avec une gestion intégrée du risque
✅ Trader en toute confiance grâce à une interface épurée

🚀 Ce que Vision vous apporte

🔹 Signaux clairs et sans ambiguïté

  • Flèches visibles directement sur le graphique

  • Entrées et sorties faciles à interpréter

🔹 Gestion du risque intégrée

  • Calcul automatique du risk-reward

  • Stop Loss et Take Profit fixes

  • Break-even automatique pour sécuriser vos gains

🔹 Double tendance intelligente

  • Détection et confirmation de la tendance dominante

  • Filtrage des signaux pour plus de fiabilité

🔹 Flexibilité totale

  • Paramètres personnalisables selon votre style de trading

  • Possibilité d’activer/désactiver certains éléments graphiques

🔹 Version automatique disponible

  • Pour les détenteurs de la licence à vie, la version EA (automatique) est fournie gratuitement.
    👉 Après votre achat, contactez-moi directement pour l’obtenir : https://t.me/redpillvision_fx

🎯 Pourquoi choisir Vision ?

  • Simplicité : tout est intégré dans un seul outil, plus besoin de multiplier les indicateurs.

  • Clarté visuelle : signaux nets, interface épurée, rien de superflu.

  • Sécurité : gestion du risque incluse pour protéger votre capital.

  • Polyvalence : fonctionne sur Forex, indices, crypto, actions, et tous les timeframes.

⚙️ Détails pratiques

  • Fonctionne sur MetaTrader 5

  • Compatible tous symboles et unités de temps

  • Mise à jour et assistance incluses

💡 Vision, c’est plus qu’un indicateur : c’est un véritable partenaire de trading, pensé pour vous accompagner du signal à la gestion du trade, tout en vous laissant maître de vos décisions.

👉 Rejoignez le groupe pour des résultats en direct : https://t.me/redpillvision_fx


