🌟 Vision — L’outil ultime pour trader en toute confiance

Vision est un indicateur complet et intuitif qui combine précision, sécurité et simplicité.

Il a été conçu pour les traders qui veulent :

✅ Identifier rapidement les opportunités les plus claires

✅ Protéger leur capital avec une gestion intégrée du risque

✅ Trader en toute confiance grâce à une interface épurée

🚀 Ce que Vision vous apporte

🔹 Signaux clairs et sans ambiguïté

Flèches visibles directement sur le graphique

Entrées et sorties faciles à interpréter

🔹 Gestion du risque intégrée

Calcul automatique du risk-reward

Stop Loss et Take Profit fixes

Break-even automatique pour sécuriser vos gains

🔹 Double tendance intelligente

Détection et confirmation de la tendance dominante

Filtrage des signaux pour plus de fiabilité

🔹 Flexibilité totale

Paramètres personnalisables selon votre style de trading

Possibilité d’activer/désactiver certains éléments graphiques

🔹 Version automatique disponible

Pour les détenteurs de la licence à vie, la version EA (automatique) est fournie gratuitement.

👉 Après votre achat, contactez-moi directement pour l’obtenir : https://t.me/redpillvision_fx

🎯 Pourquoi choisir Vision ?

Simplicité : tout est intégré dans un seul outil, plus besoin de multiplier les indicateurs.

Clarté visuelle : signaux nets, interface épurée, rien de superflu.

Sécurité : gestion du risque incluse pour protéger votre capital.

Polyvalence : fonctionne sur Forex, indices, crypto, actions, et tous les timeframes.

⚙️ Détails pratiques

Fonctionne sur MetaTrader 5

Compatible tous symboles et unités de temps

Mise à jour et assistance incluses

💡 Vision, c’est plus qu’un indicateur : c’est un véritable partenaire de trading, pensé pour vous accompagner du signal à la gestion du trade, tout en vous laissant maître de vos décisions.

👉 Rejoignez le groupe pour des résultats en direct : https://t.me/redpillvision_fx



