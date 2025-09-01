RedpillVision
- Indicateurs
- D Edoh Gregoire Akpalou
- Version: 2.10
- Mise à jour: 5 septembre 2025
- Activations: 10
🌟 Vision — L’outil ultime pour trader en toute confiance
Vision est un indicateur complet et intuitif qui combine précision, sécurité et simplicité.
Il a été conçu pour les traders qui veulent :
✅ Identifier rapidement les opportunités les plus claires
✅ Protéger leur capital avec une gestion intégrée du risque
✅ Trader en toute confiance grâce à une interface épurée
🚀 Ce que Vision vous apporte
🔹 Signaux clairs et sans ambiguïté
-
Flèches visibles directement sur le graphique
-
Entrées et sorties faciles à interpréter
🔹 Gestion du risque intégrée
-
Calcul automatique du risk-reward
-
Stop Loss et Take Profit fixes
-
Break-even automatique pour sécuriser vos gains
🔹 Double tendance intelligente
-
Détection et confirmation de la tendance dominante
-
Filtrage des signaux pour plus de fiabilité
🔹 Flexibilité totale
-
Paramètres personnalisables selon votre style de trading
-
Possibilité d’activer/désactiver certains éléments graphiques
🔹 Version automatique disponible
-
Pour les détenteurs de la licence à vie, la version EA (automatique) est fournie gratuitement.
👉 Après votre achat, contactez-moi directement pour l’obtenir : https://t.me/redpillvision_fx
🎯 Pourquoi choisir Vision ?
-
Simplicité : tout est intégré dans un seul outil, plus besoin de multiplier les indicateurs.
-
Clarté visuelle : signaux nets, interface épurée, rien de superflu.
-
Sécurité : gestion du risque incluse pour protéger votre capital.
-
Polyvalence : fonctionne sur Forex, indices, crypto, actions, et tous les timeframes.
⚙️ Détails pratiques
-
Fonctionne sur MetaTrader 5
-
Compatible tous symboles et unités de temps
-
Mise à jour et assistance incluses
💡 Vision, c’est plus qu’un indicateur : c’est un véritable partenaire de trading, pensé pour vous accompagner du signal à la gestion du trade, tout en vous laissant maître de vos décisions.
👉 Rejoignez le groupe pour des résultats en direct : https://t.me/redpillvision_fx