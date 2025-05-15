RealSlippage
- Yardımcı programlar
- Mehdi Babaabbas
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 15 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 5
RealSlippage: İşlemlerinde Ustalık Yakala!
Gerçek broker kaymasını ortaya çıkar ve stratejilerini güçlendir! MetaTrader 4 için tasarlanan RealSlippage, emir ve gerçekleşme fiyatları arasındaki farkı eşsiz bir doğrulukla izler. Stop-loss kullanan veya işlem robotlarıyla çalışan traderlar için vazgeçilmez bir araç olan bu gösterge, en iyi brokerları ve zamanlamaları belirlemene yardımcı olurken beklenmedik kayıpları en aza indirir. Bu güçlü aracı şimdi dene ve ticaretini bir üst seviyeye taşı!